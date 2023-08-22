США готовы обучать украинских летчиков на F-16, если Дания и Нидерланды не будут успевать

США готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны не будут успевать по графику. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", – сказала она.

По словам Сингх, если Дания и Нидерланды, взявшие на себя обязательства по подготовке украинских пилотов, будут отставать от графика или потребуется научить большее количество летчиков, то США присоединятся к процессу обучения.

Заместитель представителя Пентагона также добавила, что украинским пилотам нужно будет пройти серьезную подготовку по обучению профильного английского языка, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, и это займет некоторое время.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

18 августа США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая пройдет в Дании.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Дании сейчас учатся 70 украинских военнослужащих: это летчики и авиаторы.

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