США готові навчати українських льотчиків на F-16, якщо Данія та Нідерланди не встигатимуть

США готові навчати українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни не встигатимуть за графіком. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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"США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше за ту кількість, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", – сказала вона.

За словами Сінгх, якщо Данія та Нідерланди, що взяли на себе зобов'язання у підготовці українських пілотів, відставатимуть від графіка або ж знадобиться навчити більшу кількість льотчиків, то США приєднаються до процесу навчання.

Заступниця речника Пентагону також додала, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16, і це займе деякий час.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

18 серпня США схвалили програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, що відбуватиметься у Данії.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Данії зараз навчаються 70 українських військовослужбовців: це льотчики та авіатори.

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