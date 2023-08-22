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США готові навчати українських льотчиків на F-16, якщо Данія та Нідерланди не встигатимуть

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 07:18
США готові навчати українських льотчиків на F-16, якщо Данія та Нідерланди не встигатимуть - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

США готові навчати українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни не встигатимуть за графіком. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше за ту кількість, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", – сказала вона.

За словами Сінгх, якщо Данія та Нідерланди, що взяли на себе зобов'язання у підготовці українських пілотів, відставатимуть від графіка або ж знадобиться навчити більшу кількість льотчиків, то США приєднаються до процесу навчання.

Заступниця речника Пентагону також додала, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16, і це займе деякий час.

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Мілана Головань
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війнанавчаннявинищувачF-16Сабріна Сінгх
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