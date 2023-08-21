Резніков: Немає сенсу говорити про кількість F-16 – їх вже достатньо, а буде більше

Наразі немає сенсу обговорювати кількість західних винищувачів, які Україна отримає від партнерів, тому що оголошена нині кількість вже є достатньою, і це число буде збільшуватись. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу з болгарським колегою Тодором Тагаревим під час його візиту до України.

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Резніков зазначив, що останніми днями прозвучали важливі новини, перша з яких – те, що США офіційно дали дозвіл Данії та Нідерландам не тільки на навчання пілотів ЗСУ на F-16, а і на майбутні постачання. Друга новина – оголошення цими країнами певної кількості літаків, які вони готові будуть передати.

"Але я запропонував би не фіксуватися на цій цифрі, тому що це початок. Я хочу нагадати, що до так званої літакової коаліції у Вільнюсі приєдналися 11 країн <…> Але ця коаліція росте, вона відкрита для приєднання, і я точно знаю, що є декілька країн, які готові це зробити, просто вони зараз отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, і рішення урядів буде. Це буде трошки пізніше оголошено", – сказав міністр.

Він також наголосив, що до цієї коаліції входять і країни, у яких немає F-16, але вони мають намір допомогти Україні із навчанням, підготовкою інфраструктури тощо.

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Резніков наголосив, що літак – це просто авіаційна платформа, а важливо те, яке озброєння він несе на цій платформі.

"І тому в цій коаліції країни будуть брати на себе зобов’язання надавати нам таку зброю, щоб цей літак був ефективним. Тому про кількість літаків поки що немає сенсу говорити. Їх вже достатньо озвучено, але, я переконаний, їх буде більше", – сказав міністр.

20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

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