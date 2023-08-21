Резников: Нет смысла говорить о количестве F-16 – их уже достаточно, а будет больше

Сейчас нет смысла обсуждать количество западных истребителей, которые Украина получит от партнеров, потому что объявленное на данный момент количество уже достаточное, и это число будет увеличиваться. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге с болгарским коллегой Тодором Тагаревым во время его визита в Украину.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Резников отметил, что в последние дни прозвучали важные новости, первая из которых – то, что США официально дали разрешение Дании и Нидерландам не только на обучение пилотов ВСУ на F-16, но и на будущие поставки. Вторая новость – объявление этими странами определенного количества самолетов, которые они готовы будут передать.

"Но я бы предложил не фиксироваться на этой цифре, потому что это начало. Я хочу напомнить, что к так называемой самолетной коалиции в Вильнюсе присоединились 11 стран <…> Но эта коалиция растет, она открыта для присоединения, и я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы это сделать, просто они сейчас получают определенные политические разрешения своих парламентов, и решение правительств будет. Это будет немного позже объявлено", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что в эту коалицию входят и страны, у которых нет F-16, но они намерены помочь Украине с обучением, подготовкой инфраструктуры и прочим.

Читайте также: Советник Резникова об F-16: Формируется конфигурация – кто, чего, сколько и когда передаст

Резников подчеркнул, что самолет – это просто авиационная платформа, а важно то, какое вооружение он несет на этой платформе.

"И потому в этой коалиции страны будут брать на себя обязательство предоставлять нам такое оружие, чтобы этот самолет был эффективным. Поэтому о количестве самолетов пока нет смысла говорить. Их уже достаточно озвучено, но, я убежден, их будет больше", – сказал министр.

20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

Читайте также: Многоцелевой конструктор. Какие возможности Украине дает F-16

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.