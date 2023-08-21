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Ігнат: У Данії на F-16 навчаються 70 українських льотчиків та авіаторів. Це перша з трьох груп

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 14:07
Ігнат: У Данії на F-16 навчаються 70 українських льотчиків та авіаторів. Це перша з трьох груп - Фото
Льотчик винищувача F-16 (Фото: USAF)

У Данії 70 українських військовослужбовців тренуються на винищувачах F-16, це льотчики та авіатори. Вони — перша хвиля, ще буде друга й третя, сказав в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація – це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, хто їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти", – пояснив Ігнат.

Він наголосив, що це перша група пілотів, які навчатимуться на F-16. Пізніше буде друга й третя хвилі.

За його словами, друга група – це молоді льотчики-випускники 2023 року, які поїдуть на навчання до Великої Британії.

"Вони проходитимуть базову підготовку – англійську мову, легкомоторну авіатехніку західну з переходом потім на винищувачі", – сказав спікер ПС, додавши, що така програма триватиме довше – ймовірно, до двох років.

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук нещодавно заявив, що у Швеції тренуватимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року. Ймовірно, вони і є третя група, про яку говорить Ігнат.

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Мілана Головань
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війнаавіаціявинищувачЮрій ІгнатF-16
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