Ігнат: У Данії на F-16 навчаються 70 українських льотчиків та авіаторів. Це перша з трьох груп
У Данії 70 українських військовослужбовців тренуються на винищувачах F-16, це льотчики та авіатори. Вони — перша хвиля, ще буде друга й третя, сказав в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.
"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація – це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, хто їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти", – пояснив Ігнат.
Він наголосив, що це перша група пілотів, які навчатимуться на F-16. Пізніше буде друга й третя хвилі.
За його словами, друга група – це молоді льотчики-випускники 2023 року, які поїдуть на навчання до Великої Британії.
"Вони проходитимуть базову підготовку – англійську мову, легкомоторну авіатехніку західну з переходом потім на винищувачі", – сказав спікер ПС, додавши, що така програма триватиме довше – ймовірно, до двох років.
Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук нещодавно заявив, що у Швеції тренуватимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року. Ймовірно, вони і є третя група, про яку говорить Ігнат.
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