RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Бундестазі не бачать ознак того, що Україна атакуватиме територію Росії з F-16

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 13:38
У Бундестазі не бачать ознак того, що Україна атакуватиме територію Росії з F-16 - Фото
Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн (Фото: ЕРА)

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі F-16 і заявила, що немає жодних ознак, що ЗСУ атакують з їхньою допомогою Росію. Про це пише DW.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен сьогодні наголосив, що Україна у майбутньому має використовувати бойові літаки для оборони та на своїй території.

За словами Штрак-Циммерманн, "очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію" за допомогою F-16.

Крім того, вона вкотре закликала німецький уряд якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети Taurus.

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", – наголосила голова оборонного комітету Бундестагу.

Дивіться також: Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинаавіаціявинищувачF-16Марі-Агнес Штрак-Циммерманн
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 