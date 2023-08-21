У Бундестазі не бачать ознак того, що Україна атакуватиме територію Росії з F-16

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі F-16 і заявила, що немає жодних ознак, що ЗСУ атакують з їхньою допомогою Росію. Про це пише DW.

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Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен сьогодні наголосив, що Україна у майбутньому має використовувати бойові літаки для оборони та на своїй території.

За словами Штрак-Циммерманн, "очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію" за допомогою F-16.

Крім того, вона вкотре закликала німецький уряд якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети Taurus.

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", – наголосила голова оборонного комітету Бундестагу.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не сказано).

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