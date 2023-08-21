В Бундестаге не видят признаков того, что Украина будет атаковать территорию России с F-16

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала решение Нидерландов и Дании поставить Украине истребители F-16 и заявила, что нет никаких признаков, что ВСУ атакуют с их помощью Россию. Об этом пишет DW.

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Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сегодня подчеркнул, что Украина в будущем должна использовать боевые самолеты для обороны и на своей территории.

По словам Штрак-Циммерманн, "очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию" с помощью F-16.

Кроме того, она в очередной раз призвала немецкое правительство как можно скорее передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению", – подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — не сказано).

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