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В Бундестаге не видят признаков того, что Украина будет атаковать территорию России с F-16

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 13:38
В Бундестаге не видят признаков того, что Украина будет атаковать территорию России с F-16 - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Фото: ЕРА)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала решение Нидерландов и Дании поставить Украине истребители F-16 и заявила, что нет никаких признаков, что ВСУ атакуют с их помощью Россию. Об этом пишет DW.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сегодня подчеркнул, что Украина в будущем должна использовать боевые самолеты для обороны и на своей территории.

По словам Штрак-Циммерманн, "очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию" с помощью F-16.

Кроме того, она в очередной раз призвала немецкое правительство как можно скорее передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению", – подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага.

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Милана Головань
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Германиявойнаистребительавиацияf-16Мари-Агнес Штрак-Циммерманн
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