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Игнат: В Дании на F-16 учатся 70 украинских летчиков и авиаторов. Это первая из трех групп

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21.08.2023, 14:07
Игнат: В Дании на F-16 учатся 70 украинских летчиков и авиаторов. Это первая из трех групп - Фото
Летчик истребителя F-16 (Фото: USAF)

В Дании 70 украинских военнослужащих тренируются на истребителях F-16, это летчики и авиаторы. Они – первая волна, еще будет вторая и третья, сказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Среди тех 70 не все пилоты, авиация – это огромный коллектив. Есть те, кто выполняет полеты, и те, кто их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты", – объяснил Игнат.

Он подчеркнул, что это первая группа пилотов, которые будут учиться на F-16. Позже будет вторая и третья волны.

По его словам, вторая группа – молодые летчики-выпускники 2023 года, которые поедут на обучение в Великобританию.

"Они будут проходить базовую подготовку – английский язык, легкомоторную авиатехнику западную с переходом потом на истребители", – сказал спикер ПС, добавив, что такая программа будет продолжаться дольше – вероятно, до двух лет.

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук недавно заявил, что в Швеции будут тренироваться пилоты с боевым опытом — выпускники 2016 года. Вероятно, они и есть третья группа, о которой говорит Игнат.

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Милана Головань
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войнаистребительавиацияf-16Юрий Игнат
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