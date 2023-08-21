Игнат: В Дании на F-16 учатся 70 украинских летчиков и авиаторов. Это первая из трех групп

В Дании 70 украинских военнослужащих тренируются на истребителях F-16, это летчики и авиаторы. Они – первая волна, еще будет вторая и третья, сказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Среди тех 70 не все пилоты, авиация – это огромный коллектив. Есть те, кто выполняет полеты, и те, кто их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты", – объяснил Игнат.

Он подчеркнул, что это первая группа пилотов, которые будут учиться на F-16. Позже будет вторая и третья волны.

По его словам, вторая группа – молодые летчики-выпускники 2023 года, которые поедут на обучение в Великобританию.

"Они будут проходить базовую подготовку – английский язык, легкомоторную авиатехнику западную с переходом потом на истребители", – сказал спикер ПС, добавив, что такая программа будет продолжаться дольше – вероятно, до двух лет.

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук недавно заявил, что в Швеции будут тренироваться пилоты с боевым опытом — выпускники 2016 года. Вероятно, они и есть третья группа, о которой говорит Игнат.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — не сказано).

18 августа США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая пройдет в Дании.

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