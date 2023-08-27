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Румыния готова начать подготовку украинских летчиков на F-16. Осталось одно препятствие

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 18:10
Румыния готова начать подготовку украинских летчиков на F-16. Осталось одно препятствие - Фото
F-16 (Фото: EPA)

Румыния готова начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16. Осталось одно препятствие. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Financial Times.

Как отмечается, Румыния готова начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 – ожидает необходимых документов, разрешающих начать обучение.

"Я ожидаю подписанные протоколы для пилотов в ближайшие несколько дней, и это последнее оставшееся препятствие, — сказал Чолаку. – Насколько нам известно, логистика подготовлена".

  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.
  • 24 августа стало известно, что в сентябре США возьмутся за тренировки ВСУ на F-16, учения будут в Аризоне.

Читайте также: Украина может получить F-16 быстрее. Байден и Зеленский обсудили возможное ускорение

Наталья Медведева
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f-16Румынияобучение
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