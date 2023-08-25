UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина может получить F-16 быстрее. Байден и Зеленский обсудили возможное ускорение

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 09:40
Украина может получить F-16 быстрее. Байден и Зеленский обсудили возможное ускорение - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили возможное ускорение поставок Украине истребителей F-16. Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора глав государств.

Американцы заявляют, что Байден поздравил Зеленского с Днем Независимости, а также заверил в продолжении долгосрочной поддержки Украины. 

Также лидеры обсудили начало подготовки украинских летчиков на F-16 и обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих истребителей Украине после завершения обучения.

"От имени американского народа президент Байден выразил восхищение храбростью и самопожертвованием украинского народа, борющегося за свою свободу и свое безопасное будущее", — сказано в сообщении.

  • 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.

Читайте также: Резников: Обучение на F-16 займет по меньшей мере шесть-семь месяцев. Но может быть и дольше

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнавоенная помощьf-16джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 