Украина может получить F-16 быстрее. Байден и Зеленский обсудили возможное ускорение

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили возможное ускорение поставок Украине истребителей F-16. Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора глав государств.

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Американцы заявляют, что Байден поздравил Зеленского с Днем Независимости, а также заверил в продолжении долгосрочной поддержки Украины.

Также лидеры обсудили начало подготовки украинских летчиков на F-16 и обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих истребителей Украине после завершения обучения.

"От имени американского народа президент Байден выразил восхищение храбростью и самопожертвованием украинского народа, борющегося за свою свободу и свое безопасное будущее", — сказано в сообщении.

20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.

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