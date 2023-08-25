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Україна може отримати F-16 швидше. Байден та Зеленський обговорили можливе прискорення

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 09:40
Україна може отримати F-16 швидше. Байден та Зеленський обговорили можливе прискорення - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорили можливе прискорення постачання Україні винищувачів F-16. Про це повідомили у Білому домі за підсумками телефонної розмови глав держав.

Американці заявляють, що Байден привітав Зеленського із Днем Незалежності, а також запевнив у продовженні довгострокової підтримки України.

Також лідери обговорили початок підготовки українських льотчиків на F-16 та забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передання своїх винищувачів Україні після завершення навчання.

"Від імені американського народу президент Байден висловив захоплення хоробрістю та самопожертвою українського народу, який бореться за свою свободу та своє безпечне майбутнє", — сказано в повідомленні.

  • 20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
  • 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від п'яти до 10 літаків.

Читайте також: Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Але може бути й довше

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийДжо Байденвійнавійськова допомогаF-16
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