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Навчання на F-16 у США проходитимуть українські льотчики не лише винищувачів – Forbes

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30.08.2023, 17:31
Навчання на F-16 у США проходитимуть українські льотчики не лише винищувачів – Forbes - Фото
Винищувач F-16 (фото: EPA)

Навчання експлуатації F-16 на авіабазі в США проходитимуть не лише українські льотчики-винищувачі, а й пілоти інших типів літаків. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, спікер Пентагону Пет Райдер повідомив, що "кілька" українських пілотів та "десятки" фахівців з технічного обслуговування пройдуть навчання у 162-му тактичному підрозділі (Крилі) Військово-повітряних сил Національної гвардії США (Air National Guard) в Аризоні, починаючи з вересня.

За інформацією представника ВПС США, пілоти без досвіду польотів можуть навчитися управляти F-16 приблизно за вісім місяців.

Українські пілоти, які мають досвід керування іншими винищувачами, зможуть навчитися управляти F-16 приблизно за п'ять місяців – у рамках перехідного кваліфікаційного курсу ВПС.

Ці терміни навчання передбачають, що українські пілоти F-16 можуть бути готові до польотів до кінця лютого чи березня.

Наголошується, що деякі пілоти-курсанти на F-16 необов'язково мають бути кваліфікованими пілотами-винищувачами, а можуть переучуватися після керування іншими типами літаків у Повітряних силах України – наприклад, штурмовиками.

Це дозволить залишити необхідну кількість льотчиків в Україні, щоб не послаблювати її систему протиповітряної оборони, тоді як інші пілоти проходитимуть навчання.

Повідомляється, що 162-е крило ВПС Національної гвардії, що базується поряд з міжнародним аеропортом Тусон (на базі ВПС Національної гвардії Морріс), має чотири ескадрильї з приблизно 70-80 літаками F-16 та великий досвід навчання іноземних льотчиків.

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Наталія Медведєва
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авіаціянавчанняповітряні силиF-16
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