Навчання на F-16 у США проходитимуть українські льотчики не лише винищувачів – Forbes

Навчання експлуатації F-16 на авіабазі в США проходитимуть не лише українські льотчики-винищувачі, а й пілоти інших типів літаків. Про це повідомляє Forbes.

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Як зазначається, спікер Пентагону Пет Райдер повідомив, що "кілька" українських пілотів та "десятки" фахівців з технічного обслуговування пройдуть навчання у 162-му тактичному підрозділі (Крилі) Військово-повітряних сил Національної гвардії США (Air National Guard) в Аризоні, починаючи з вересня.

За інформацією представника ВПС США, пілоти без досвіду польотів можуть навчитися управляти F-16 приблизно за вісім місяців.

Українські пілоти, які мають досвід керування іншими винищувачами, зможуть навчитися управляти F-16 приблизно за п'ять місяців – у рамках перехідного кваліфікаційного курсу ВПС.

Ці терміни навчання передбачають, що українські пілоти F-16 можуть бути готові до польотів до кінця лютого чи березня.

Наголошується, що деякі пілоти-курсанти на F-16 необов'язково мають бути кваліфікованими пілотами-винищувачами, а можуть переучуватися після керування іншими типами літаків у Повітряних силах України – наприклад, штурмовиками.

Це дозволить залишити необхідну кількість льотчиків в Україні, щоб не послаблювати її систему протиповітряної оборони, тоді як інші пілоти проходитимуть навчання.

Повідомляється, що 162-е крило ВПС Національної гвардії, що базується поряд з міжнародним аеропортом Тусон (на базі ВПС Національної гвардії Морріс), має чотири ескадрильї з приблизно 70-80 літаками F-16 та великий досвід навчання іноземних льотчиків.

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20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, яку Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.

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