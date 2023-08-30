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Обучение на F-16 в США будут проходить украинские летчики не только истребителей – Forbes

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30.08.2023, 17:31
Обучение на F-16 в США будут проходить украинские летчики не только истребителей – Forbes - Фото
Истребитель F-16 (фото: EPA)

Обучение эксплуатации F-16 на авиабазе в США будут проходить не только украинские летчики-истребители, но и пилоты других типов самолетов. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечается, спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что "несколько" украинских пилотов и "десятки" специалистов по техническому обслуживанию пройдут обучение в 162-м тактическом подразделении (Крыле) Военно-воздушных сил Национальной гвардии США (Air National Guard) в Аризоне, начиная с сентября.

По информации представителя ВВС США, пилоты без опыта полетов могут научиться управлять F-16 примерно за восемь месяцев.

Украинские пилоты, имеющие опыт управления другими истребителями, смогут научиться управлять F-16 примерно за пять месяцев – в рамках переходного квалификационного курса ВВС.

Эти сроки обучения предполагают, что украинские пилоты F-16 могут быть готовы к полетам к концу февраля или марту.

Подчеркивается, что некоторые пилотов-курсантов на F-16 необязательно должны быть квалифицированными пилотами-истребителями, а могут переучиваться после управления другими типами самолетов в Воздушных силах Украины – например, штурмовиками.

Это позволит оставить необходимое количество летчиков в Украине, чтобы не ослаблять ее систему противовоздушной обороны, в то время как другие пилоты будут проходить обучение.

Сообщается, что 162-е крыло ВВС Национальной гвардии, базирующееся рядом с международным аэропортом Тусон (на базе ВВС Национальной гвардии Моррис), имеет четыре эскадрильи с примерно 70-80 самолетами F-16 и большой опыт в обучении иностранных летчиков.

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  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.

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Наталья Медведева
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авиацияобучениеf-16воздушные силы
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