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Українські льотчики вже проходять практичне навчання на F-16 – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 14:24
Українські льотчики вже проходять практичне навчання на F-16 – Повітряні сили - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот)

Українські льотчики вже почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 у повітрі. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемаратону.

За його словами, навчання українських льотчиків на літаках F-16 "просувається згідно з планом", водночас деталі про це поки що не висвітлюють.

"Процес пішов – це найголовніше. Партнери не надто хочуть афішувати й деталізувати процес навчання. Але пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі", – наголосив він.

Водночас речник зауважив, що лише окремі льотчики проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках.

"Тому все йде згідно з планом, наше завдання – тримати наше небо тут всередині", – додав Ігнат.

30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.

  • 30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів". 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.
  • 9 листопада Ігнат заявив, що українські льотчики ще не розпочинали навчання на винищувачах F-16 у Румунії. 

Читайте також: Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 від Данії на території Росії

Уляна Кричковська
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війназброяЮрій ІгнатF-16
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