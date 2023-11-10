Українські льотчики вже проходять практичне навчання на F-16 – Повітряні сили

Українські льотчики вже почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 у повітрі. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемаратону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, навчання українських льотчиків на літаках F-16 "просувається згідно з планом", водночас деталі про це поки що не висвітлюють.



"Процес пішов – це найголовніше. Партнери не надто хочуть афішувати й деталізувати процес навчання. Але пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі", – наголосив він.

Водночас речник зауважив, що лише окремі льотчики проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках.

"Тому все йде згідно з планом, наше завдання – тримати наше небо тут всередині", – додав Ігнат.

30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів". 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.

9 листопада Ігнат заявив, що українські льотчики ще не розпочинали навчання на винищувачах F-16 у Румунії.

Читайте також: Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 від Данії на території Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.