ЗСУ: Льотчики ще не розпочинали навчання на F-16 у Румунії. Там буде завершальний етап
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські льотчики ще не розпочинали навчання на винищувачах F-16 у Румунії. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
"Це не означає, що льотчики там уже навчаються. Навчання йде в США та Європі. У Румунії створюють центр, де льотчики зможуть проходити навчання. Навчальні бойові літаки двомісні, там інструктор зможе навчати льотчика прямо в повітрі, це буде заключний етап підготовки", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що Нідерланди та інші країни, які передають Україні F-16, хочуть отримати сучасніший літак F-35.
30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.
- 30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів". 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- Україна має використовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
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