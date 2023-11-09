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ЗСУ: Льотчики ще не розпочинали навчання на F-16 у Румунії. Там буде завершальний етап

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09.11.2023, 10:43
ЗСУ: Льотчики ще не розпочинали навчання на F-16 у Румунії. Там буде завершальний етап - Фото
Винищувач F-16 (Фото: EPA/YONHAP)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські льотчики ще не розпочинали навчання на винищувачах F-16 у Румунії. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, навчання у Румунії поки немає, туди перекинули бойові літаки, де облаштують навчальний центр.

"Це не означає, що льотчики там уже навчаються. Навчання йде в США та Європі. У Румунії створюють центр, де льотчики зможуть проходити навчання. Навчальні бойові літаки двомісні, там інструктор зможе навчати льотчика прямо в повітрі, це буде заключний етап підготовки", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Нідерланди та інші країни, які передають Україні F-16, хочуть отримати сучасніший літак F-35.

30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.

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Дмитро Гриниченко
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