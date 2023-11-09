ВСУ: Летчики еще не начинали обучение на F-16 в Румынии. Там будет заключительный этап
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские летчики еще не начинали обучение на истребителях F-16 в Румынии. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Это не значит, что летчики там уже учатся. Обучение идет в США и Европе. В Румынии создают центр, где летчики смогут проходить обучение. Учебные боевые самолеты двухместные, там инструктор сможет обучать летчика прямо в воздухе, это будет заключительные этап подготовки", — сказал Игнат.
Он отметил, что Нидерланды и другие страны, которые передают Украине F-16, хотят получить более современный самолет F-35.
30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16.
- 30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в пределах двух недель". 7 ноября пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов перебросили в Румынию.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
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