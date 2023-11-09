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ВСУ: Летчики еще не начинали обучение на F-16 в Румынии. Там будет заключительный этап

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09.11.2023, 10:43
ВСУ: Летчики еще не начинали обучение на F-16 в Румынии. Там будет заключительный этап - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA/YONHAP)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские летчики еще не начинали обучение на истребителях F-16 в Румынии. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, обучения в Румынии пока нет, туда перебросили боевые самолеты, где обустроят учебный центр. 

"Это не значит, что летчики там уже учатся. Обучение идет в США и Европе. В Румынии создают центр, где летчики смогут проходить обучение. Учебные боевые самолеты двухместные, там инструктор сможет обучать летчика прямо в воздухе, это будет заключительные этап подготовки", — сказал Игнат.

Он отметил, что Нидерланды и другие страны, которые передают Украине F-16, хотят получить более современный самолет F-35.

30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16.

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Дмитрий Гриниченко
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