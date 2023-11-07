Первые пять F-16 улетели из Нидерландов в Румынию для обучения летчиков НАТО и ВСУ
Пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов сегодня переброшены в Румынию для обучения украинских и НАТОвских летчиков. Об этом сообщила в X (Twitter) министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр с F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины", – написала она.
30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16.
12 октября Оллонгрен сообщала, что Нидерланды "через несколько недель" отправят до 18 истребителей F-16 в центр подготовки украинских летчиков в Румынии.
30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в пределах двух недель".
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
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