Первые пять F-16 улетели из Нидерландов в Румынию для обучения летчиков НАТО и ВСУ

Пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов сегодня переброшены в Румынию для обучения украинских и НАТОвских летчиков. Об этом сообщила в X (Twitter) министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр с F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины", – написала она.

30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16.

12 октября Оллонгрен сообщала, что Нидерланды "через несколько недель" отправят до 18 истребителей F-16 в центр подготовки украинских летчиков в Румынии.

30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в пределах двух недель".

Читайте также: Многоцелевой конструктор. Какие возможности Украине дает F-16

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.