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Первые пять F-16 улетели из Нидерландов в Румынию для обучения летчиков НАТО и ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 15:30
Первые пять F-16 улетели из Нидерландов в Румынию для обучения летчиков НАТО и ВСУ - Фото
F-16 Нидерландских ВВС (Фото - Twitter Kajsa Ollongren)

Пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов сегодня переброшены в Румынию для обучения украинских и НАТОвских летчиков. Об этом сообщила в X (Twitter) министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.  

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"Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр с F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины", – написала она.

Фото – скриншот

30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16.

12 октября Оллонгрен сообщала, что Нидерланды "через несколько недель" отправят до 18 истребителей F-16 в центр подготовки украинских летчиков в Румынии.

30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в пределах двух недель".

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Сергей Бережной
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нидерландыРумынияf-16летчикиКайса Оллонгрен

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