Перші п'ять F-16 відлетіли з Нідерландів до Румунії для навчання льотчиків НАТО та ЗСУ
П'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів сьогодні перекинуто до Румунії для навчання українських і НАТОвських льотчиків. Про це повідомила в X (Twitter) міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
"П'ять голландських F-16 вирушають сьогодні на авіабазу Фетешті в Румунії. Найближчим часом там відкриється навчальний центр із F-16 для підготовки пілотів як країн НАТО, так і України", – написала вона.
30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів і Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.
12 жовтня Оллонгрен повідомляла, що Нідерланди "за кілька тижнів" відправлять до 18 винищувачів F-16 до центру підготовки українських льотчиків у Румунії.
30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "не більше ніж за два тижні".
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- Україна має використовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
Читайте також: Багатоцільовий конструктор. Які можливості Україні дає F-16
Коментарі