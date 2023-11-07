Перші п'ять F-16 відлетіли з Нідерландів до Румунії для навчання льотчиків НАТО та ЗСУ

П'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів сьогодні перекинуто до Румунії для навчання українських і НАТОвських льотчиків. Про це повідомила в X (Twitter) міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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"П'ять голландських F-16 вирушають сьогодні на авіабазу Фетешті в Румунії. Найближчим часом там відкриється навчальний центр із F-16 для підготовки пілотів як країн НАТО, так і України", – написала вона.

30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів і Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.

12 жовтня Оллонгрен повідомляла, що Нідерланди "за кілька тижнів" відправлять до 18 винищувачів F-16 до центру підготовки українських льотчиків у Румунії.

30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "не більше ніж за два тижні".

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