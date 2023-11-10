UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские летчики уже проходят практическое обучение на F-16 – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 14:24
Украинские летчики уже проходят практическое обучение на F-16 – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот)

Украинские летчики уже начали проходить практическую учебу на истребителях F-16 в воздухе. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, обучение украинских летчиков на самолетах F-16 "продвигается по плану", при этом детали об этом пока не освещают.

"Процесс пошел – это самое главное. Партнеры не слишком хотят афишировать и детализировать процесс обучения. Но пилоты уже учатся на F-16 в воздухе", – подчеркнул он.

В то же время спикер отметил, что лишь отдельные летчики проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах.

"Поэтому все идет по плану, наша задача – держать наше небо здесь внутри", – добавил Игнат.

30 августа 2023 г. министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16.

Читайте также: Украине поставили условие: не применять истребители F-16 от Дании на территории России

Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавооружениеf-16Юрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 