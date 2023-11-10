Украинские летчики уже проходят практическое обучение на F-16 – Воздушные силы
Украинские летчики уже начали проходить практическую учебу на истребителях F-16 в воздухе. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, обучение украинских летчиков на самолетах F-16 "продвигается по плану", при этом детали об этом пока не освещают.
"Процесс пошел – это самое главное. Партнеры не слишком хотят афишировать и детализировать процесс обучения. Но пилоты уже учатся на F-16 в воздухе", – подчеркнул он.
В то же время спикер отметил, что лишь отдельные летчики проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах.
"Поэтому все идет по плану, наша задача – держать наше небо здесь внутри", – добавил Игнат.
30 августа 2023 г. министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- 30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в течение двух недель". 7 ноября пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов перебросили в Румынию.
- 9 ноября Игнат заявил, что украинские летчики еще не начинали обучение на истребителях F-16 в Румынии.
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