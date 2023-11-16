Втрати Росії б'ють рекорди — ЗСУ "відмінусували" понад 1300 окупантів за один день: зведення

Російська армія втратила 1330 осіб, 69 одиниць техніки та 44 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського й Новодарівки, на фронті сталося 65 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 315620 (+1130),

- танків – 5388 (+11),

- бойових броньованих машин – 10121 (+17),

- артилерійських систем – 7683 (+36),

- РСЗВ – 892 (+8),

- засобів ППО – 585 (+3),

- літаків – 323,

- вертольотів – 324,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14),

- крилатих ракет – 1563 (+1),

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки й автоцистерн – 10060 (+40),

- спеціальної техніки – 1084 (+1)

За даними військових, ЗСУ відкидають росіян із прибережних позицій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, ведуть контрбатарейну боротьбу.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-2.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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