Потери России бьют рекорды — ВСУ "отминусовали" более 1300 оккупантов за один день: сводка
16.11.2023, 07:53
Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)
Российская армия потеряла 1330 человек, 69 единиц техники и 44 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Новодаровки, на фронте произошло 65 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 315620 (+1130),
— танков — 5388 (+11),
— боевых бронированных машин — 10121 (+17),
— артиллерийских систем — 7683 (+36),
— РСЗО — 892 (+8),
— средств ПВО — 585 (+3),
— самолетов — 323,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5689 (+14),
— крылатых ракет — 1563 (+1),
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10060 (+40),
— специальной техники — 1084 (+1)
- По данным военных, ВСУ отбрасывают россиян с прибрежных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, ведут контрбатарейную борьбу.
- 10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
- 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
Читайте также: Буданов: Есть надежда, что 2025 год может быть переломным для РФ. Это ожидание, не прогноз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии