Левый берег Днепра в Херсонской области. ВСУ: Отбрасываем россиян с прибрежных позиций

Вооруженные Силы Украины отбрасывают россиян с прибрежных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что в зоне ответственности группировки "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу.

Отмечается, что врага отбрасывают с прибрежных огневых позиций.

Также ВСУ постоянно бьют по тыловым районам армии России.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute, заявил, что Силы обороны взяли и удерживают "плацдарм" на левом берегу Днепра.

О том, что Силам обороны удалось закрепиться в районе поселка Крынки, сообщают как украинские, так и российские СМИ, а также американский институт изучения войны (ISW). Официально руководство ВСУ не комментировало это, заявляя лишь, что боевая работа Сил обороны продолжается и внимание СМИ к боевым действиям там только вредит.

13 ноября, Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно".

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты заявили о своем "отходе" с левобережья Херсонской области, чтобы "спровоцировать реакцию Сил обороны".

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