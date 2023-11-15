Левый берег Днепра в Херсонской области. ВСУ: Отбрасываем россиян с прибрежных позиций
Вооруженные Силы Украины отбрасывают россиян с прибрежных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявили, что в зоне ответственности группировки "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу.
Отмечается, что врага отбрасывают с прибрежных огневых позиций.
Также ВСУ постоянно бьют по тыловым районам армии России.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute, заявил, что Силы обороны взяли и удерживают "плацдарм" на левом берегу Днепра.
О том, что Силам обороны удалось закрепиться в районе поселка Крынки, сообщают как украинские, так и российские СМИ, а также американский институт изучения войны (ISW). Официально руководство ВСУ не комментировало это, заявляя лишь, что боевая работа Сил обороны продолжается и внимание СМИ к боевым действиям там только вредит.
13 ноября, Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно".
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты заявили о своем "отходе" с левобережья Херсонской области, чтобы "спровоцировать реакцию Сил обороны".
- 11 ноября 2023 года, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона. Это происходит практически ежедневно.
- Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".
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