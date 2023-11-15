Лівий берег Дніпра на Херсонщині. ЗСУ: Відкидаємо росіян з прибережних вогневих позицій — карта

Збройні Сили України відкидають росіян із прибережних позицій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявили, що у зоні відповідальності угруповання "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

Зазначається, що ворога відкидають із прибережних вогневих позицій.

Також ЗСУ постійно б'ють по тилових районах армії Росії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в американському недержавному аналітичному центрі Hudson Institute, заявив, що Сили оборони взяли та утримують "плацдарм" на лівому березі Дніпра.

Про те, що Силам оборони вдалося закріпитися у районі селища Кринки, повідомляють як українські, так і російські ЗМІ, а також американський Інститут вивчення війни (ISW). Офіційно керівництво ВСУ не коментувало це, заявляючи лише, що бойова робота Сил оборони триває і увага ЗМІ до бойових дій там лише шкодить.

13 листопада, Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як випущена помилково".

Представниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти заявили про свій "відхід" із лівобережжя Херсонської області, щоб "спровокувати реакцію Сил оборони".

11 листопада 2023 року, у річницю визволення міста, росіяни запустили снаряд по центру Херсона. Це відбувається практично щодня.

Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть де завгодно".

Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу.

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