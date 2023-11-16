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Генштаб: РФ атакует от Купянска до Запорожья, десятки штурмов Авдеевки и Марьинки — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 07:43
Генштаб: РФ атакует от Купянска до Запорожья, десятки штурмов Авдеевки и Марьинки — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Новодаровки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито семь штурмов в районах Синьковки, Ивановки и Петропавловки. 

В районе Кременной захлебнулись атаки врага вблизи Надии. 

Под Бахмутом украинские воины отбили шесть атак в районах Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжают контратаки на южном фланге. 

Россияне атакуют Авдеевку и хотят окружить город, ВСУ отбили 18 атак в районах Новокалинового, Авдеевки и Первомайского, захватчики несут значительные потери. 
Также отбито 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.
На Времевском выступе безуспешными были шесть штурмов РФ в районах Пречистовки и Старомайорского. 
В Запорожской области Силы обороны отбили атаку в районе Новодаровки и продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения армии России, 13 единиц артиллерии, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны. 
  • По данным военных, ВСУ отбрасывают россиян с прибрежных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, ведут контрбатарейную борьбу. 
  • 10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
  • 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

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Дмитрий Гриниченко
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