Генштаб: РФ атакует от Купянска до Запорожья, десятки штурмов Авдеевки и Марьинки — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Новодаровки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито семь штурмов в районах Синьковки, Ивановки и Петропавловки.

В районе Кременной захлебнулись атаки врага вблизи Надии.

Под Бахмутом украинские воины отбили шесть атак в районах Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжают контратаки на южном фланге.

На Времевском выступе безуспешными были шесть штурмов РФ в районах Пречистовки и Старомайорского.

Также отбито 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

Россияне атакуют Авдеевку и хотят окружить город, ВСУ отбили 18 атак в районах Новокалинового, Авдеевки и Первомайского, захватчики несут значительные потери.

В Запорожской области Силы обороны отбили атаку в районе Новодаровки и продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения армии России, 13 единиц артиллерии, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны.