Генштаб: РФ атакує від Куп'янська до Запоріжжя, десятки штурмів Авдіївки та Мар'їнки — карта
16.11.2023, 07:43
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського й Новодарівки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 65 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито сім штурмів у районах Синьківки, Іванівки та Петропавлівки.
У районі Кремінної захлинулись атаки ворога поблизу Надії.
Під Бахмутом українські воїни відбили шість атак у районах Кліщіївки й Андріївки, одночасно продовжують контратаки на південному фланзі.
Росіяни атакують Авдіївку та хочуть оточити місто, ЗСУ відбили 18 атак у районах Новокалинового, Авдіївки й Первомайського, загарбники зазнають значних втрат.
Також відбито 22 атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.
На Времівському виступі безуспішними були шість штурмів РФ у районах Пречистівки та Старомайорського.
У Запорізькій області Сили оборони відбили атаку в районі Новодарівки та продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, а також три по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники й артилеристи уразили два райони зосередження армії Росії, 13 одиниць артилерії, склад боєприпасів і засіб протиповітряної оборони.
- За даними військових, ЗСУ відкидають росіян із прибережних позицій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, ведуть контрбатарейну боротьбу.
- 10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-2.
- 14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.
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