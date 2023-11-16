Генштаб: РФ атакує від Куп'янська до Запоріжжя, десятки штурмів Авдіївки та Мар'їнки — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського й Новодарівки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 65 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито сім штурмів у районах Синьківки, Іванівки та Петропавлівки.

У районі Кремінної захлинулись атаки ворога поблизу Надії.

Під Бахмутом українські воїни відбили шість атак у районах Кліщіївки й Андріївки, одночасно продовжують контратаки на південному фланзі.

Росіяни атакують Авдіївку та хочуть оточити місто, ЗСУ відбили 18 атак у районах Новокалинового, Авдіївки й Первомайського, загарбники зазнають значних втрат.

Також відбито 22 атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Времівському виступі безуспішними були шість штурмів РФ у районах Пречистівки та Старомайорського.

У Запорізькій області Сили оборони відбили атаку в районі Новодарівки та продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, а також три по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи уразили два райони зосередження армії Росії, 13 одиниць артилерії, склад боєприпасів і засіб протиповітряної оборони.

За даними військових, ЗСУ відкидають росіян із прибережних позицій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, ведуть контрбатарейну боротьбу.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-2.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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