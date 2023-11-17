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"Держим пальцы скрещенными": Генштаб Эстонии об обороне Авдеевки и левом береге Днепра

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 17:56
Тоомас Вяли (Фото - скриншот из видео)

ВСУ успешно обороняют Авдеевку с 2014 года, и вряд ли они уступят сейчас, хотя Россия усилила попытки взять город в окружение. Об этом сказал на брифинге заместитель главы оперативного управления Генерального штаба Эстонии подполковник Тоомас Вяли, пишет ERR.ee.

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Как отметил представитель эстонского Генштаба, российские оккупанты усилили наступления на направлениях Купянска и Авдеевки. По словам Вяли, россияне "пытаются окружить город и при этом не увязнуть в городских боях". 

"Похоже, у России есть большое желание окружить Авдеевку до Нового года", – сказал он.

При этом ВСУ успешно обороняют Авдеевку с 2014 года. "Мы держим пальцы скрещенными, чтобы ее удалось отстоять", – добавил подполковник.

Он также отметил, что в последние дни сводки свидетельствуют о значительном росте потерь россиян – на этой неделе было несколько дней, когда число их потерь в личном составе превышало 1000 человек, хотя обычно это 600-800 человек.

Вяли особо выделил действия ВСУ в Херсонской области на левом берегу Днепра, где украинским войскам удалось форсировать реку и объединить несколько отдельных плацдармов. 

"Боевые действия там продолжаются, и, кажется, ситуация заставляет Россию очень нервничать", – сказал подполковник.

Представитель Генштаба Эстонии отметил как положительный момент начало подготовки украинских военных пилотов на истребителях F-16 в Румынии. Хотя начало боевых вылетов этих самолетов "может повлиять на ход боевых действий", следует иметь в виду, что подготовка пилотов –  процесс длительный. "В мирное время Польше потребовалось почти десять лет, чтобы перейти с истребителей советского производства на западные самолеты", – напомнил Вяли.

  • 15 ноября представитель ВСУ сообщил, что на Купянск россияне наступают сразу с нескольких направлений, применяя весь свой арсенал авиации
  • 16 ноября Генштаб сообщил, что потери России бьют рекорды – ВСУ "отминусовали" более 1300 оккупантов за один день.
  • 17 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили проведение операции на левом берегу Днепра в Херсонской области – Силы обороны провели там серию успешных атак, а также диверсионные и разведывательные рейды. 

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Сергей Бережной
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войнаавдеевкаэстонияХерсонская областьf-16Тоомас Вяли

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