"Держим пальцы скрещенными": Генштаб Эстонии об обороне Авдеевки и левом береге Днепра
ВСУ успешно обороняют Авдеевку с 2014 года, и вряд ли они уступят сейчас, хотя Россия усилила попытки взять город в окружение. Об этом сказал на брифинге заместитель главы оперативного управления Генерального штаба Эстонии подполковник Тоомас Вяли, пишет ERR.ee.
Как отметил представитель эстонского Генштаба, российские оккупанты усилили наступления на направлениях Купянска и Авдеевки. По словам Вяли, россияне "пытаются окружить город и при этом не увязнуть в городских боях".
"Похоже, у России есть большое желание окружить Авдеевку до Нового года", – сказал он.
При этом ВСУ успешно обороняют Авдеевку с 2014 года. "Мы держим пальцы скрещенными, чтобы ее удалось отстоять", – добавил подполковник.
Он также отметил, что в последние дни сводки свидетельствуют о значительном росте потерь россиян – на этой неделе было несколько дней, когда число их потерь в личном составе превышало 1000 человек, хотя обычно это 600-800 человек.
Вяли особо выделил действия ВСУ в Херсонской области на левом берегу Днепра, где украинским войскам удалось форсировать реку и объединить несколько отдельных плацдармов.
"Боевые действия там продолжаются, и, кажется, ситуация заставляет Россию очень нервничать", – сказал подполковник.
Представитель Генштаба Эстонии отметил как положительный момент начало подготовки украинских военных пилотов на истребителях F-16 в Румынии. Хотя начало боевых вылетов этих самолетов "может повлиять на ход боевых действий", следует иметь в виду, что подготовка пилотов – процесс длительный. "В мирное время Польше потребовалось почти десять лет, чтобы перейти с истребителей советского производства на западные самолеты", – напомнил Вяли.
- 15 ноября представитель ВСУ сообщил, что на Купянск россияне наступают сразу с нескольких направлений, применяя весь свой арсенал авиации.
- 16 ноября Генштаб сообщил, что потери России бьют рекорды – ВСУ "отминусовали" более 1300 оккупантов за один день.
- 17 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили проведение операции на левом берегу Днепра в Херсонской области – Силы обороны провели там серию успешных атак, а также диверсионные и разведывательные рейды.
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