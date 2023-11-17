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Генштаб: Россия наступает у Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Вербового — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 07:23
Генштаб: Россия наступает у Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Вербового — карта боев - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Петропавловки. 

В районе Кременной украинские воины отразили штурмы вблизи Белогоровки.

Под Бахмутом ВСУ отбили 18 атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Одновременно продолжают штурмы на южном фланге. 

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, но несут потери и не имеют успеха, провальными были 17 штурмов в районах Степового, Авдеевки и Первомайского. 

Также захлебнулись 19 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, безуспешными были атаки и около Старомайорского. 

В Запорожской области армия РФ шесть раз контратаковала в районах Работино и Вербового, Силы обороны отбились и продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 

Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения захватчиков, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов. 

  • 16 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия потеряла 1330 человек, 69 единиц техники и 44 артиллерийских системы за минувшие сутки. В общей сложности РФ потеряла 315 620 захватчиков, количество потерь оккупантов в последнее время варьируется в районе 1000 человек в сутки – цифры совпадают с озвученными западными анонимными должностными лицами.
  • 14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны взяли и удерживают "плацдарм" на левом берегу Днепра.
  • The Guardian: Западные чиновники оценивают потери России в 300 000 – 400 000. 

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Дмитрий Гриниченко
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