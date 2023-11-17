Генштаб: Россия наступает у Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Вербового — карта боев

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

В районе Кременной украинские воины отразили штурмы вблизи Белогоровки.

Под Бахмутом ВСУ отбили 18 атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Одновременно продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, но несут потери и не имеют успеха, провальными были 17 штурмов в районах Степового, Авдеевки и Первомайского.

Также захлебнулись 19 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, безуспешными были атаки и около Старомайорского.

В Запорожской области армия РФ шесть раз контратаковала в районах Работино и Вербового, Силы обороны отбились и продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения захватчиков, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов.

16 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия потеряла 1330 человек, 69 единиц техники и 44 артиллерийских системы за минувшие сутки. В общей сложности РФ потеряла 315 620 захватчиков, количество потерь оккупантов в последнее время варьируется в районе 1000 человек в сутки – цифры совпадают с озвученными западными анонимными должностными лицами.

14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны взяли и удерживают "плацдарм" на левом берегу Днепра.

The Guardian: Западные чиновники оценивают потери России в 300 000 – 400 000. Читайте также: Зеленский ответил, что может быть без помощи партнеров: Сложно, но не остановит борьбу

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