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Зеленський відповів, що може бути без допомоги партнерів: Складно, але не зупинить боротьбу

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 20:15
Зеленський відповів, що може бути без допомоги партнерів: Складно, але не зупинить боротьбу - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна почала виробляти аналоги західної зброї, але для цього потрібен час, і без постачань від партнерів "ускладнюється все", заявив президент Володимир Зеленський. Відсутність фінансової допомоги викличе кризу та впливатиме на хід війни, але не зупинить боротьбу України, розповів він під час зустрічі з журналістками з країн Африки.

Журналіст сказав, що не так давно в медіа у світі говорили про можливе зменшення фінансової допомоги Україні у порівнянні з минулим роком. Він запитав президента, чи матиме це вплив на Україну, на темпи звільнення українських територій.

"Будь-яка допомога... краще з нею, ніж без неї – і це вочевидь зрозумілі речі. Допомога Україні в більшості це два головні напрямки. Це допомога зброєю: є відповідні зразки зброї, яких в Україні просто немає. Питання не в тому, що тобі не вистачає грошей, або ще чогось, – просто немає відповідних зразків зброї. І це те, що ми маємо. Тому ця зброя дуже важлива, тому що це технологічна підтримка України", – відповів президент.

Зеленський підтвердив, що Україна почала виробляти аналоги західної зброї, проте для цього потрібен час, і тому без західної зброї "ускладнюється все".

"Друга історія – це фінансова підтримка, це про соціальні виплати. Так, я вам скажу відверто, без цього буде також дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє (і навіть у час війни ми заробляємо ці гроші), все ми віддаємо нашому військовому – і це факт. Нашим військовим ніхто нічого не сплачує (від партнерів. – Ред.). Ми не просимо у наших партнерів, але все, що ми заробляємо, все, що у нас є, ми віддаємо їм [військовим]", – пояснив він.

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За словами Зеленського, якщо не буде допомоги Україні з соціальною підтримкою важливих напрямків (і пенсіонерів, і людей, яким "вона дуже потрібна"), то буде "дуже складно".

Президент зазначив, що тоді треба буде або зменшувати підтримку військовим, зменшувати їх заробітні плати, або не давати соціальну допомогу цивільним: "Тобто це у будь-якому випадку буде криза".

"А криза, чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні. Чому? Коли почалася війна, у нас не було нічого. У нас не було зброї західних зразків, у нас була наша зброя. У нас не було ніяких інших фінансів – у нас було те, що заробляла Україна. У нас не було якихось особливих технологій – у нас були свої технології, і також дуже непогані. У нас не було 10 видів, чи 20 видів дронів – ні, у нас не було. Але у нас було два види наших [безпілотників], і три там якісь [дрони-]розвідники, не хочу говорити зараз деталі, якщо можна. Що було. Але у нас було те, що є тільки у нас, і немає ні у кого у світі – це наша земля. І прийшли [окупанти] до нас – це наш дім. І як би нам хто не допомагав, і за що ми дійсно дуже вдячні, все одно кожна країна для кожного [свого] громадянина, і так воно і є. І так, як ми любимо нашу землю, як ви любите свою землю, ніхто її любити не буде. І це зрозуміло. І тому ще раз підкреслюю: ми дуже вдячні за цю допомогу, але в перші дні війни, і коли ми зупинили Росію, ми були самі. При всій повазі до всіх", – пояснив український лідер.

Він зазначив, що у нього немає жодної претензії, та є тільки вдячність до всіх партнерів, які допомагали Україні.

За словами Зеленського, не факт, що без допомоги партнерів Україна змогла б бути там, де є зараз.

"Але у нас була воля – вона і залишилась. У нас була сміливість – я вважаю, вона є. У нас була мотивація – вона нікуди не ділася. Так, все послаблюється з часом довгої війни, і це зрозуміло. Але просто сказати, що Україна залежить тільки від західної допомоги, – це не є правда. Але те, що без цієї допомоги Росії буде легше, – сто відсотків", – підсумував він.

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  • Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.
  • 15 листопада Палата представників Конгресу США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України.

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Артем Джеріпа
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