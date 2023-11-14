Без нового пакета від Конгресу можливості США допомагати Україні скорочуються – Білий дім
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що без нового пакета допомоги від Конгресу можливості США надавати допомогу Україні скорочуватимуться.
"Це вже впливає на те, що США не можуть дати Україні все необхідне, і цей ефект лише посилюватиметься з часом", – сказав він.
Водночас Салліван підкреслив, що у Конгресі є достатньо голосів для підтримки запиту президента США щодо виділення коштів для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону США.
Він також додав, що ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю прямо впливають на національну безпеку Сполучених Штатів.
"Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону. Ми детально описали все, що нам потрібно, зокрема для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше",- зазначив Салліван.
Він підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями та демократами в обох палатах Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.
"Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями – як із демократами, так і республіканцями, – щоб довести ці аргументи", – підкреслив Салліван.
- 20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.
Читайте також: Спікер Палати представників пропонує новий тимчасовий бюджет США без допомоги Україні
Коментарі