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Без нового пакета від Конгресу можливості США допомагати Україні скорочуються – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 07:03
Без нового пакета від Конгресу можливості США допомагати Україні скорочуються – Білий дім - Фото
Джейк Салліван (Скриншот з відео)

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що без нового пакета допомоги від Конгресу можливості США надавати допомогу Україні скорочуватимуться.

"Це вже впливає на те, що США не можуть дати Україні все необхідне, і цей ефект лише посилюватиметься з часом", – сказав він.

Водночас Салліван підкреслив, що у Конгресі є достатньо голосів для підтримки запиту президента США щодо виділення коштів для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону США.

Він також додав, що ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю прямо впливають на національну безпеку Сполучених Штатів. 

"Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону. Ми детально описали все, що нам потрібно, зокрема для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше",- зазначив Салліван.

Він підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями та демократами в обох палатах Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

"Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями – як із демократами, так і республіканцями, – щоб довести ці аргументи", – підкреслив Салліван.

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Мілана Головань
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