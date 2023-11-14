Без нового пакета від Конгресу можливості США допомагати Україні скорочуються – Білий дім

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що без нового пакета допомоги від Конгресу можливості США надавати допомогу Україні скорочуватимуться.

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"Це вже впливає на те, що США не можуть дати Україні все необхідне, і цей ефект лише посилюватиметься з часом", – сказав він.

Водночас Салліван підкреслив, що у Конгресі є достатньо голосів для підтримки запиту президента США щодо виділення коштів для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону США.

Він також додав, що ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю прямо впливають на національну безпеку Сполучених Штатів.

"Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону. Ми детально описали все, що нам потрібно, зокрема для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше",- зазначив Салліван.

Він підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями та демократами в обох палатах Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

"Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями – як із демократами, так і республіканцями, – щоб довести ці аргументи", – підкреслив Салліван.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.

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