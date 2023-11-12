Спікер Палати представників пропонує новий тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон у суботу, 11 листопада, запропонував конгресменам розглянути дві тимчасові бюджетні резолюції, щоб не допустити урядового шатдауну, пишуть Axios і The Hill.

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Перша частина ініціативи (до 19 січня) покриє витрати на держпрограми, пов'язані, зокрема, з сільським господарством, транспортом, військовим будівництвом та деякими іншими галузями. Другий законопроєкт (до 2 лютого) перебирає інші урядові сектори.

Джонсон сказав конгресменам, що його план "зупинить абсурдну традицію", коли парламент перед різдвяними канікулами завантажують багатомільярдними "омнібусами". Омнібусними у США називають пакетні законопроєкти, які охоплюють теми, не повʼязані між собою.

Законопроєкти Джонсона не передбачають фінансування України, яке, за його словами, потрібно розглядати окремо від іншої іноземної допомоги. Також там немає фінансування для Ізраїлю.

Запасним варіантом, за словами спікера, буде тимчасовий бюджет на весь рік.

ДОВІДКА. З 1 жовтня у США почався фіскальний рік, у який країна увійшла без бюджету. Щоб не допустити зупинки роботи федерального уряду США (так званого шатдауну), обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію для фінансування федеральних видатків на 45 днів, пожертвувавши в ній допомогою Україні. Термін дії цієї резолюції спливає 17 листопада, тобто над США знову нависла загроза шатдауну. Джонсон, який став спікером наприкінці жовтня, обіцяв, що його першочерговим завданням буде запобігти шатдауну.

У Білому домі двоетапний план Джонсона назвали несерйозним.

"Ця пропозиція – шлях до ще більшого "республіканського" хаосу та більшої кількості шатдаунів. Крапка", – сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Цього тижня офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що із загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад $60 млрд, витрачено близько 96%.

9 листопада Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2024 рік з дефіцитом 1,6 трлн грн. У ньому закладені $8,5 млрд допомоги від США, якої поки що немає.

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