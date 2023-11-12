Спикер Палаты представителей предложил новый временный бюджет США без помощи Украине

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон в субботу, 11 ноября, предложил конгрессменам рассмотреть две временные бюджетные резолюции, чтобы не допустить правительственного шатдауна, пишут Axios и The Hill.

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Первая часть инициативы (до 19 января) покроет расходы на госпрограммы, связанные, в частности, с сельским хозяйством, транспортом, военным строительством и некоторыми другими отраслями. Второй законопроект (до 2 февраля) берет на себя другие правительственные секторы.

Джонсон сказал конгрессменам, что его план "остановит абсурдную традицию", когда парламент перед рождественскими каникулами загружают многомиллиардными "омнибусами". Омнибусными в США называют пакетные законопроекты, охватывающие темы, не связанные между собой.

Законопроекты Джонсона не предусматривают финансирование Украины, которое, по его словам, следует рассматривать отдельно от другой иностранной помощи. Также там нет финансирования для Израиля.

Запасным вариантом, по словам спикера, станет временный бюджет на весь год.

СПРАВКА. С 1 октября в США начался фискальный год, в который страна вошла без бюджета. Чтобы не допустить остановки работы федерального правительства США (так называемого шатдауна), обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию для финансирования федеральных расходов на 45 дней, пожертвовав в ней помощью Украине. Срок действия этой резолюции истекает 17 ноября, то есть над США снова нависла угроза шатдауна.



Джонсон, ставший спикером в конце октября, обещал, что его первоочередной задачей будет предотвратить шатдаун.

В Белом доме двухэтапный план Джонсона назвали несерьезным.

"Это предложение – путь к еще большему "республиканскому" хаосу и большему количеству шатдаунов. Точка", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На этой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что из общей суммы средств, предоставленных Украине с начала войны, а это более $60 млрд, израсходовано около 96%.

9 ноября Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,6 трлн грн. В нем заложены $8,5 млрд помощи от США, которой пока нет.

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