Зеленський про делегацію у США: Робимо все для збереження надійності позицій України

Українська делегація працює з міжнародними партнерами під час візиту до Сполучених Штатів – "готує наступний рік", заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. За його словами, буде непросто, проте влада "робить все", аби позиції України зберегли надійність.

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"Продовжуємо працювати з нашими партнерами, передусім у Сполучених Штатах, щоб підтримка України зберігалася саме на тому рівні, який потрібен зараз. Я вдячний партнерам за розуміння українських потреб", – сказав він.

Президент розповів, що цими днями у столиці США Вашингтоні перебуває українська делегація: перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, представники Міністерства юстиції та команд, котрі просувають, зокрема, посилення санкцій проти Росії та використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Зеленський повідомив, що відбулись "вагомі зустрічі" з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його командою, радниками з питань національної безпеки президента США та лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, представниками громадських сил Америки, керівниками міжнародних фінансових інституцій та агенцій із питань розвитку: "Готуємо наступний рік".

"Буде непросто. Ми усвідомлюємо це. Але ми робимо все, щоб позиції України зберегли надійність. І найближчими тижнями запланована відповідна робота з європейськими та іншими нашими партнерами", – підсумував глава держави.

14 листопада глава ОП зустрівся у Вашингтоні з радниками лідерів США, Німеччини, Великої Британії та Франції, де просував думку, що зараз, коли в Україні "втричі більше окупантів, ніж на початку великої війни", Силам оборони потрібна посилена підтримка союзників.

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