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Вперше із лютого-2022. Топрадники лідерів підтримки України вислухали Єрмака — фото

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 14:40
Вперше із лютого-2022. Топрадники лідерів підтримки України вислухали Єрмака — фото - Фото
Фото: пресслужба Офісу президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з радниками лідерів США, Німеччини, Великої Британії та Франції, де просував думку, що зараз, коли в Україні "втричі більше окупантів, ніж на початку великої війни", Силам оборони потрібна посилена підтримка союзників.

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На зустрічі були: радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, радник британського прем'єра з тих самих питань Тімоті Барроу, зовнішньополітичний радник німецького канцлера Єнс Плетнер та радник французького лідера із зовнішньої політики Емманюель Бон.

Керівник ОП нагадав, що минула зустріч у такому самому форматі відбулася майже два роки тому, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Тоді мене запитали, що робитиме Україна, якщо Росія нападе, а я відповів: "Будемо боротися". І ми боремося. Зараз ми зустрілися й обговорили подальші кроки щодо посилення України, надання гарантій безпеки", – додав він.

Колеги-союзники, резюмував Єрмак, запевнили його, що "підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно задля досягнення справедливого миру".

Євген Пилипенко
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