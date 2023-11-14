Без нового пакета от Конгресса возможности США помогать Украине сокращаются – Белый дом

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что без нового пакета помощи от Конгресса возможности США оказывать помощь Украине будут сокращаться.

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"Это уже влияет на то, что США не могут дать Украине все необходимое, и этот эффект будет только усиливаться со временем", – сказал он.

В то же время Салливан подчеркнул, что в Конгрессе достаточно голосов для поддержки запроса президента США относительно выделения средств для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и укрепления границы США.

Он также добавил, что принятие помощи Украине и Израилю оказывает прямое влияние на национальную безопасность Соединенных Штатов.

"Администрация Байдена направила запрос о выделении финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона, а также усиления границы. Мы подробно описали все, что нам нужно, в том числе для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее ",- отметил Салливан.

Он подчеркнул, что правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах Конгресса, чтобы обеспечить поддержку этой инициативы.

"Я каждый день лично разговариваю по телефону с законодателями – как с демократами, так и республиканцами, – чтобы доказать эти аргументы", – подчеркнул Салливан.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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