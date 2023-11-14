Без нового пакета от Конгресса возможности США помогать Украине сокращаются – Белый дом
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что без нового пакета помощи от Конгресса возможности США оказывать помощь Украине будут сокращаться.
"Это уже влияет на то, что США не могут дать Украине все необходимое, и этот эффект будет только усиливаться со временем", – сказал он.
В то же время Салливан подчеркнул, что в Конгрессе достаточно голосов для поддержки запроса президента США относительно выделения средств для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и укрепления границы США.
Он также добавил, что принятие помощи Украине и Израилю оказывает прямое влияние на национальную безопасность Соединенных Штатов.
"Администрация Байдена направила запрос о выделении финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона, а также усиления границы. Мы подробно описали все, что нам нужно, в том числе для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее ",- отметил Салливан.
Он подчеркнул, что правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах Конгресса, чтобы обеспечить поддержку этой инициативы.
"Я каждый день лично разговариваю по телефону с законодателями – как с демократами, так и республиканцами, – чтобы доказать эти аргументы", – подчеркнул Салливан.
- 20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
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