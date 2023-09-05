У Байдена заявили, що Північна Корея "заплатить ціну", якщо надасть зброю Росії

Північна Корея "заплатить ціну", якщо передасть зброю РФ для війни проти України. Про це заявив Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає Sky news.

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Його коментарі з'явились після повідомлень посадовців США та їхніх союзників про те, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та диктатор Володимир Путін можуть зустрітися в Росії пізніше у вересні, щоб обговорити угоду про зброю.

Виступаючи на брифінгу, Салліван сказав, що дискусії між Москвою та Пхеньяном "активно просуваються", і росіяни "надали їм підвищену інтенсивність".

Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та самим Кімом.

Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кіма щодо імпорту північнокорейської зброї.

США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.

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