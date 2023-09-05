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У Байдена заявили, що Північна Корея "заплатить ціну", якщо надасть зброю Росії

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 21:30
У Байдена заявили, що Північна Корея
Джейк Салліван (Фото: EPA)

Північна Корея "заплатить ціну", якщо передасть зброю РФ для війни проти України. Про це заявив Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає Sky news.

Його коментарі з'явились після повідомлень посадовців США та їхніх союзників про те, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та диктатор Володимир Путін можуть зустрітися в Росії пізніше у вересні, щоб обговорити угоду про зброю.

Виступаючи на брифінгу, Салліван сказав, що дискусії між Москвою та Пхеньяном "активно просуваються", і росіяни "надали їм підвищену інтенсивність".

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Артем Джеріпа
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