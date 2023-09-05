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У Байдена заявили, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие России

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 21:30
У Байдена заявили, что Северная Корея
Джейк Салливан (Фото: EPA)

Северная Корея заплатит цену, если передаст оружие РФ для войны против Украины. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Sky news.

Его комментарии появились после сообщений чиновников США и их союзников о том, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын и диктатор Владимир Путин могут встретиться в России позже в сентябре, чтобы обсудить соглашение об оружии.

Выступая на брифинге, Салливан сказал, что дискуссии между Москвой и Пхеньяном "активно продвигаются", и россияне "придали им повышенную интенсивность".

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Артём Джерипа
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