У Байдена заявили, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие России

Северная Корея заплатит цену, если передаст оружие РФ для войны против Украины. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Sky news.

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Его комментарии появились после сообщений чиновников США и их союзников о том, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын и диктатор Владимир Путин могут встретиться в России позже в сентябре, чтобы обсудить соглашение об оружии.

Выступая на брифинге, Салливан сказал, что дискуссии между Москвой и Пхеньяном "активно продвигаются", и россияне "придали им повышенную интенсивность".

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и Кимом.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима по импорту северокорейского оружия.

США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

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