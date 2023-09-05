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"Вот как все заканчивается, мистер Путин". Бен Уоллес высмеял альянс России и КНДР

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 10:43
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Ушедший в конце лета в отставку с поста министра обороны Великобритании Бен Уоллес высмеял в X (экс-Twitter) проблемы страны-оккупанта России с вооружением и боеприпасами, из-за которых Москва вынуждена просить Северную Корею о военной помощи.

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Реагируя на сообщения о визитах российских военачальников в КНДР и то, что через неделю диктатор Ким Чен Ын может отправиться на личном бронепоезде во Владивосток для встречи с коллегой-диктатором Владимиром Путиным, Уоллес написал: "И вот как это заканчивается, господин Путин…"

"Некогда могущественная Россия рыщет в поисках друзей и выпрашивает у Северной Кореи оружие 1960-х годов", – написал союзник Украины.


Уоллес при премьерах Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и Риши Сунаке был и остается последовательным союзником Украины в ее освободительной войне против российских захватчиков. 

Нынешним министром обороны Британии является Грант Шаппс, который был назначен 31 августа 2023 года после отставки Уоллеса. Он уже заявил, что продолжит помогать Украине.

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В Белом доме, однако, обеспокоены таким альянсом геополитических противников: говорят, переговоры КНДР и России по поставкам оружия продвигаются вперед.

По словам представителя Белого дома по нацбезопасности Джона Кирби, Северная Корея поставила России ПЗРК и реактивные снаряды к РСЗО "Град" в 2022 году, и с тех пор Москва пытается приобрести дополнительные боеприпасы и сырье для ОПК.

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Євген Пилипенко
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