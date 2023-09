"Вот как все заканчивается, мистер Путин". Бен Уоллес высмеял альянс России и КНДР

Ушедший в конце лета в отставку с поста министра обороны Великобритании Бен Уоллес высмеял в X (экс-Twitter) проблемы страны-оккупанта России с вооружением и боеприпасами, из-за которых Москва вынуждена просить Северную Корею о военной помощи.

Реагируя на сообщения о визитах российских военачальников в КНДР и то, что через неделю диктатор Ким Чен Ын может отправиться на личном бронепоезде во Владивосток для встречи с коллегой-диктатором Владимиром Путиным, Уоллес написал: "И вот как это заканчивается, господин Путин…"

"Некогда могущественная Россия рыщет в поисках друзей и выпрашивает у Северной Кореи оружие 1960-х годов", – написал союзник Украины.

And this is how it ends Mr Putin…the once mighty Russia scrabbling around looking for friends and begging North Korea for weapons from the 1960’s.