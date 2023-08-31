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Новый министр обороны Британии заявил, что продолжит помогать Украине и бороться с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 12:43
Новый министр обороны Британии заявил, что продолжит помогать Украине и бороться с Путиным - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что он продолжит помогать Украине в войне против России. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, назначение на пост главы Минобороны — это большая честь от премьер-министра Риши Сунака

Он поблагодарил своего предшественника Бена Уоллеса, который занимал должность четыре года. 

"Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжу поддержку Британией Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина", — подчеркнул Шаппс.

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Дмитрий Гриниченко
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Великобританиявойнавоенная помощьГрант Шаппс
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