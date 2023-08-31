Новый министр обороны Британии заявил, что продолжит помогать Украине и бороться с Путиным
31.08.2023, 12:43
Грант Шаппс (Фото: EPA)
Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что он продолжит помогать Украине в войне против России. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, назначение на пост главы Минобороны — это большая честь от премьер-министра Риши Сунака.
Он поблагодарил своего предшественника Бена Уоллеса, который занимал должность четыре года.
"Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжу поддержку Британией Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина", — подчеркнул Шаппс.
- Посол Британии в Украине Симмонс заявила, что Киеву нужно постоянно доказывать, что он – ценный партнер, и не стоит говорить о Западе как о едином организме, лучше говорить о группах стран – G7, НАТО и т.д.
- По ее словам, временно оккупированный Крым якобы потерял свой "особый статус" (в восприятии Запада) после начала большой войны РФ против Украины.
- Американский топ-генерал Милли считает, что россиян выбьют из Украины, но предполагает переговоры.
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