Новий міністр оборони Британії заявив, що продовжить допомагати Україні та боротися з Путіним
31.08.2023, 12:43
Грант Шаппс (Фото: EPA)
Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що він продовжить допомагати Україні у війні проти Росії. Про це він написав у Twitter.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, призначення на посаду голови Міноборони — це велика честь від прем'єр-міністра Ріші Сунака.
Він подякував своєму попереднику Бену Воллесу, який обіймав посаду чотири роки.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжу підтримку Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна", — підкреслив Шаппс.
- Пані посол Британії в Україні Сіммонс заявила, що Києву потрібно постійно доводити, що він є цінним партнером, і не варто говорити про Захід як про єдиний організм, краще говорити про групи країн – G7, НАТО тощо.
- За її словами, тимчасово окупований Крим нібито втратив свій "особливий статус" (у сприйнятті Заходом) після початку великої війни проти України.
- Американський топгенерал Міллі вважає, що росіян виб'ють з України, але припускає переговори.
Читайте також: Контрнаступ. Посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі