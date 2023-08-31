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Новий міністр оборони Британії заявив, що продовжить допомагати Україні та боротися з Путіним

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31.08.2023, 12:43
Новий міністр оборони Британії заявив, що продовжить допомагати Україні та боротися з Путіним - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що він продовжить допомагати Україні у війні проти Росії. Про це він написав у Twitter.

За його словами, призначення на посаду голови Міноборони — це велика честь від прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Він подякував своєму попереднику Бену Воллесу, який обіймав посаду чотири роки.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжу підтримку Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна", — підкреслив Шаппс.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаВелика БританіяГрант Шаппс
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