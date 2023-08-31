Новий міністр оборони Британії заявив, що продовжить допомагати Україні та боротися з Путіним

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що він продовжить допомагати Україні у війні проти Росії. Про це він написав у Twitter.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, призначення на посаду голови Міноборони — це велика честь від прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Він подякував своєму попереднику Бену Воллесу, який обіймав посаду чотири роки.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжу підтримку Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна", — підкреслив Шаппс.

Пані посол Британії в Україні Сіммонс заявила, що Києву потрібно постійно доводити, що він є цінним партнером, і не варто говорити про Захід як про єдиний організм, краще говорити про групи країн – G7, НАТО тощо.

За її словами, тимчасово окупований Крим нібито втратив свій "особливий статус" (у сприйнятті Заходом) після початку великої війни проти України.

Американський топгенерал Міллі вважає, що росіян виб'ють з України, але припускає переговори.

Читайте також: Контрнаступ. Посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.