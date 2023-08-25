Генерал Міллі вважає, що росіяни врешті-решт підуть з України. Але припускає переговори

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що росіяни зрештою підуть з України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Almamlakatv.

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За його словами, є багато способів досягти такого результату, а військовий шлях є одним із варіантів.

"Україна зараз проводить наступальну операцію, і вона триває вже майже вісім тижнів, і цей метод є кривавим та повільним, залишаючи жертви у великій кількості", — сказав Міллі.

Він зазначив, що вигнати 200 000 або 300 000 росіян з України буде "дуже складно".

Іншим способом воєначальник назвав переговори.

"Але зрештою не важливо, яким шляхом це буде, дипломатичним шляхом чи військовим, зрештою Україна має залишитися вільною та суверенною над усією своєю територією. І це перемога", — резюмував генерал.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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