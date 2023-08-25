Генерал Милли считает, что россияне в итоге уйдут из Украины. Но допускает переговоры
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что россияне в конечном итоге уйдут из Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Almamlakatv.
"Украина сейчас проводит наступательную операцию, и она продолжается уже почти восемь недель, и этот метод является кровавым и медленным, оставляя жертвы в большом количестве", — сказал Милли.
Он отметил, что изгнать 200 000 или 300 000 россиян из Украины будет "очень сложно".
Другим способом военачальник назвал переговоры.
"Но в конечном итоге не важно, каким путем это будет, дипломатическим путем или военным, в конце концов Украина должна остаться свободной и суверенной над всей своей территорией. И это победа", — резюмировал генерал.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше потому, что "не было с чем".
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