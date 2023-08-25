Генерал Милли считает, что россияне в итоге уйдут из Украины. Но допускает переговоры

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что россияне в конечном итоге уйдут из Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Almamlakatv.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, есть много способов достичь подобного результата, а военный путь является одним из вариантов.

"Украина сейчас проводит наступательную операцию, и она продолжается уже почти восемь недель, и этот метод является кровавым и медленным, оставляя жертвы в большом количестве", — сказал Милли.

Он отметил, что изгнать 200 000 или 300 000 россиян из Украины будет "очень сложно".

Другим способом военачальник назвал переговоры.

"Но в конечном итоге не важно, каким путем это будет, дипломатическим путем или военным, в конце концов Украина должна остаться свободной и суверенной над всей своей территорией. И это победа", — резюмировал генерал.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше потому, что "не было с чем".

Читайте также: Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.