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Генерал Милли считает, что россияне в итоге уйдут из Украины. Но допускает переговоры

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 11:34
Генерал Милли считает, что россияне в итоге уйдут из Украины. Но допускает переговоры - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что россияне в конечном итоге уйдут из Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Almamlakatv.

По его словам, есть много способов достичь подобного результата, а военный путь является одним из вариантов. 

"Украина сейчас проводит наступательную операцию, и она продолжается уже почти восемь недель, и этот метод является кровавым и медленным, оставляя жертвы в большом количестве", — сказал Милли.

Он отметил, что изгнать 200 000 или 300 000 россиян из Украины будет "очень сложно". 

Другим способом военачальник назвал переговоры. 

"Но в конечном итоге не важно, каким путем это будет, дипломатическим путем или военным, в конце концов Украина должна остаться свободной и суверенной над всей своей территорией. И это победа", — резюмировал генерал. 

  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше потому, что "не было с чем". 

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Дмитрий Гриниченко
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