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За сутки ликвидированы 560 оккупантов и уничтожены почти 40 их артсистем – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 08:17
За сутки ликвидированы 560 оккупантов и уничтожены почти 40 их артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

За сутки Силы обороны ликвидировали 560 оккупантов, уничтожили 38 артиллерийских систем и 6 РСЗО. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.  

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Общие боевые потери россиян на 5 сентября ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около  265 680 (+560);
‒ танков ‒ 4489 (+9);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8670 (+7);
‒ артиллерийских систем ‒ 5649 (+38);
‒ РСЗО ‒ 747 (+6);
‒ средств ПВО ‒ 504 (+1);
‒ самолетов ‒ 315 (+0);
‒ вертолетов ‒ 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4512 (+31);
‒ крылатых ракет ‒ 1447 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 19 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8175 (+26);
‒ специальной техники ‒ 851 (+4).

Ориентировочные боевые потери РФ на 5 сентября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

  • Оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута и Донецка, ВСУ наступают в направлении Мелитополя, говорится в утренней сводке Генерального штаба от 5 мая.

Читайте также: На второй линии обороны РФ на Запорожье могут быть "подземные города". ВСУ: Лабиринты есть

Сергей Бережной
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