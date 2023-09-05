За сутки ликвидированы 560 оккупантов и уничтожены почти 40 их артсистем – Генштаб

За сутки Силы обороны ликвидировали 560 оккупантов, уничтожили 38 артиллерийских систем и 6 РСЗО. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Общие боевые потери россиян на 5 сентября ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 265 680 (+560);

‒ танков ‒ 4489 (+9);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8670 (+7);

‒ артиллерийских систем ‒ 5649 (+38);

‒ РСЗО ‒ 747 (+6);

‒ средств ПВО ‒ 504 (+1);

‒ самолетов ‒ 315 (+0);

‒ вертолетов ‒ 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4512 (+31);

‒ крылатых ракет ‒ 1447 (+0);

‒ кораблей/катеров ‒ 19 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8175 (+26);

‒ специальной техники ‒ 851 (+4).

Оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута и Донецка, ВСУ наступают в направлении Мелитополя, говорится в утренней сводке Генерального штаба от 5 мая.

Читайте также: На второй линии обороны РФ на Запорожье могут быть "подземные города". ВСУ: Лабиринты есть

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.