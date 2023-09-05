UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На второй линии обороны РФ на Запорожье могут быть "подземные города". ВСУ: Лабиринты есть

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 06:26
На второй линии обороны РФ на Запорожье могут быть
Бронетранспортер ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Силах обороны Таврического направления допустили, что на второй линии обороны россиян в Запорожской области могут быть "подземные города". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки Александр Штупун.

Ему задали вопрос, действительно ли вторая линия обороны врага — это "подземные города" и "лабиринты", на что он ответил, что не владеет подобной информацией.

Он отметил, что у россиян было больше года на построение фортификаций на юге.

"Поэтому я думаю, что лабиринты там существуют", — заявил Штупун.

Ряд аналитиков заявляют, что захватчики построили на второй линии обороны сеть сплошных туннелей, соединенных между собой. Подобную тактику использовал Вьетконг во время войны во Вьетнаме — они построили сеть подземных городов, которые позволяли наносить скрытые удары по американским войскам. Тоннели, располагавшиеся на нескольких уровнях глубины, включали в себя тайные входы, жилые помещения, склады, госпитали. Их длина составляла десятки километров. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназапорожская областьнаступлениеАлександр Штупун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 