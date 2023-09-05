На второй линии обороны РФ на Запорожье могут быть "подземные города". ВСУ: Лабиринты есть

В Силах обороны Таврического направления допустили, что на второй линии обороны россиян в Запорожской области могут быть "подземные города". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки Александр Штупун.

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Ему задали вопрос, действительно ли вторая линия обороны врага — это "подземные города" и "лабиринты", на что он ответил, что не владеет подобной информацией.

Он отметил, что у россиян было больше года на построение фортификаций на юге.

"Поэтому я думаю, что лабиринты там существуют", — заявил Штупун.

Ряд аналитиков заявляют, что захватчики построили на второй линии обороны сеть сплошных туннелей, соединенных между собой. Подобную тактику использовал Вьетконг во время войны во Вьетнаме — они построили сеть подземных городов, которые позволяли наносить скрытые удары по американским войскам. Тоннели, располагавшиеся на нескольких уровнях глубины, включали в себя тайные входы, жилые помещения, склады, госпитали. Их длина составляла десятки километров.

4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи.

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