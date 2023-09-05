На другій лінії оборони РФ на Запоріжжі можуть бути "підземні міста". ВСУ: Лабіринти там є

У Силах оборони Таврійського напрямку припустили, що на другій лінії оборони росіян у Запорізькій області можуть бути "підземні міста". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник угруповання Олександр Штупун.

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Йому поставили запитання, чи справді друга лінія оборони ворога — це "підземні міста" та "лабіринти", на що він відповів, що не володіє такою інформацією.



Він зазначив, що росіяни мали більше як рік на побудову фортифікацій на півдні.



"Тому я думаю, що лабіринти там існують", — заявив Штупун.

Низка аналітиків заявляють, що загарбники збудували на другій лінії оборони мережу суцільних тунелів, з'єднаних між собою. Подібну тактику використовував В'єтконг під час війни у В'єтнамі — вони збудували мережу підземних міст, які дозволяли завдавати прихованих ударів по американських військах. Тунелі, що розташовувалися на кількох рівнях глибини, мали таємні входи, житлові приміщення, склади, госпіталі. Їхня довжина становила десятки кілометрів.

4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.

ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї.

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