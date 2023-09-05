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За добу ліквідовано 560 окупантів та знищено майже 40 їх артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 08:17
За добу ліквідовано 560 окупантів та знищено майже 40 їх артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

За добу Сили оборони ліквідували 560 окупантів, знищили 38 артилерійських систем та 6 РСЗВ. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 5 вересня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 265 680 (+560) ;
‒ танків ‒ 4489 (+9) ;
‒ бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7) ;
‒ артилерійських систем ‒ 5649 (+38) ;
‒ РСЗВ ‒ 747 (+6) ;
‒ засобів ППО ‒ 504 (+1) ;
‒ літаків ‒ 315 (+0) ;
‒ гелікоптерів ‒ 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4512 (+31) ;
‒ крилатих ракет ‒ 1447 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 19 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8175 (+26) ;
‒ спеціальної техніки ‒ 851 (+4).

Орієнтовні бойові втрати РФ на 5 вересня 2023 року (Інфографіка – Генштаб ЗСУ)

  • Окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута та Донецька, ЗСУ наступають у напрямку Мелітополя, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу від 5 травня.

Також читайте: На другій лінії оборони РФ на Запоріжжі можуть бути "підземні міста". ВСУ: Лабіринти є

Сергій Бережний
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війнаГенштаб ЗСУвтрати РФ
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