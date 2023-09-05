Генштаб: РФ атакує біля Кремінної, Бахмута та Донецька. ЗСУ прориваються на Мелітополь — карта

Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 29 бойових зіткнень. У районі Кремінної росіяни атакували біля Новоєгорівки та Білогорівки, успіху не мали.

Під Бахмутом українські воїни продовжують наступати на південь від міста, закріплюються. Також успішно відбиті атаки ворога на північ від Кліщіївки.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ загарбників у районі Мар'їнки.

Одночасно Сили оборони ведуть наступальну операцію у напрямку Мелітополя, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах. Ракетники та артилеристи вразили 11 артилерійських засобів на позиціях та чотири пункти управління.

4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.

ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї.

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