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Генштаб: РФ атакует у Кременной, Бахмута и Донецка. ВСУ прорываются на Мелитополь — карта

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 06:53
Генштаб: РФ атакует у Кременной, Бахмута и Донецка. ВСУ прорываются на Мелитополь — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений. В районе Кременной россияне атаковали около Новоегоровки и Белогоровки, успеха не имели.

Под Бахмутом украинские воины продолжают наступать южнее города, закрепляются. Также успешно отбиты атаки врага севернее Клещеевки. 

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки. 

Одновременно Силы обороны ведут наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу. 

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики и артиллеристы поразили 11 артиллерийских средств на позициях и четыре пункта управления.

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко
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