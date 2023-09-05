Генштаб: РФ атакует у Кременной, Бахмута и Донецка. ВСУ прорываются на Мелитополь — карта

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений. В районе Кременной россияне атаковали около Новоегоровки и Белогоровки, успеха не имели.





Под Бахмутом украинские воины продолжают наступать южнее города, закрепляются. Также успешно отбиты атаки врага севернее Клещеевки.

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки.

Одновременно Силы обороны ведут наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики и артиллеристы поразили 11 артиллерийских средств на позициях и четыре пункта управления.

4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи.

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