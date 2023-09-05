"Ось як усе закінчується, містере Путін". Бен Воллес висміяв альянс Росії та КНДР

Бен Воллес, який наприкінці літа пішов у відставку з посади міністра оборони Великої Британії, висміяв у X (екс-Twitter) проблеми країни-окупанта Росії з озброєнням і боєприпасами, через які Москва змушена просити Північну Корею про військову допомогу.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Реагуючи на повідомлення про візити російських воєначальників у КНДР і те, що через тиждень диктатор Кім Чен Ин може вирушити на особистому бронепоїзді до Владивостока для зустрічі з колегою-диктатором Володимиром Путіним, Воллес написав: "І ось як це закінчується, містере Путін..."

"Колись могутня Росія нишпорить у пошуках друзів і випрошує у Північної Кореї зброю 1960-х років", – написав союзник України.

And this is how it ends Mr Putin…the once mighty Russia scrabbling around looking for friends and begging North Korea for weapons from the 1960’s. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 5, 2023

Воллес за прем'єрів Бориса Джонсона, Ліз Трасс і Ріші Сунака був і залишається послідовним союзником України в її визвольній війні проти російських загарбників.

Нинішнім міністром оборони Британії є Грант Шаппс, який був призначений 31 серпня 2023 року після відставки Воллеса. Він уже заявив, що продовжить допомагати Україні.

Читайте також: Наступник Воллеса у МО Британії – пілот. Що ще LIGA.net розповіли в Англії

У Білому домі, однак, стурбовані таким альянсом геополітичних противників: кажуть, переговори КНДР та Росії щодо постачання зброї просуваються вперед.

За словами представника Білого дому з нацбезпеки Джона Кірбі, Північна Корея постачила Росії ПЗРК і реактивні снаряди до РСЗВ "Град" у 2022 році, і відтоді Москва намагається придбати додаткові боєприпаси та сировину для ОПК.

Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та самим Кімом.

Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кіма щодо імпорту північнокорейської зброї.

США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.

Читайте також: Кім звільнив топгенерала. Аналітик вважає, щоб не допустити появи "свого Пригожина"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.