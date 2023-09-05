"Ось як усе закінчується, містере Путін". Бен Воллес висміяв альянс Росії та КНДР
Бен Воллес, який наприкінці літа пішов у відставку з посади міністра оборони Великої Британії, висміяв у X (екс-Twitter) проблеми країни-окупанта Росії з озброєнням і боєприпасами, через які Москва змушена просити Північну Корею про військову допомогу.
Реагуючи на повідомлення про візити російських воєначальників у КНДР і те, що через тиждень диктатор Кім Чен Ин може вирушити на особистому бронепоїзді до Владивостока для зустрічі з колегою-диктатором Володимиром Путіним, Воллес написав: "І ось як це закінчується, містере Путін..."
"Колись могутня Росія нишпорить у пошуках друзів і випрошує у Північної Кореї зброю 1960-х років", – написав союзник України.
And this is how it ends Mr Putin…the once mighty Russia scrabbling around looking for friends and begging North Korea for weapons from the 1960’s.— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 5, 2023
Воллес за прем'єрів Бориса Джонсона, Ліз Трасс і Ріші Сунака був і залишається послідовним союзником України в її визвольній війні проти російських загарбників.
Нинішнім міністром оборони Британії є Грант Шаппс, який був призначений 31 серпня 2023 року після відставки Воллеса. Він уже заявив, що продовжить допомагати Україні.
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У Білому домі, однак, стурбовані таким альянсом геополітичних противників: кажуть, переговори КНДР та Росії щодо постачання зброї просуваються вперед.
За словами представника Білого дому з нацбезпеки Джона Кірбі, Північна Корея постачила Росії ПЗРК і реактивні снаряди до РСЗВ "Град" у 2022 році, і відтоді Москва намагається придбати додаткові боєприпаси та сировину для ОПК.
- Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та самим Кімом.
- Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кіма щодо імпорту північнокорейської зброї.
- США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.
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