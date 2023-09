"Ось як усе закінчується, містере Путін". Бен Воллес висміяв альянс Росії та КНДР

Бен Воллес, який наприкінці літа пішов у відставку з посади міністра оборони Великої Британії, висміяв у X (екс-Twitter) проблеми країни-окупанта Росії з озброєнням і боєприпасами, через які Москва змушена просити Північну Корею про військову допомогу.

Реагуючи на повідомлення про візити російських воєначальників у КНДР і те, що через тиждень диктатор Кім Чен Ин може вирушити на особистому бронепоїзді до Владивостока для зустрічі з колегою-диктатором Володимиром Путіним, Воллес написав: "І ось як це закінчується, містере Путін..."

"Колись могутня Росія нишпорить у пошуках друзів і випрошує у Північної Кореї зброю 1960-х років", – написав союзник України.

And this is how it ends Mr Putin…the once mighty Russia scrabbling around looking for friends and begging North Korea for weapons from the 1960’s.