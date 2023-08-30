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Білий дім: Переговори КНДР та Росії щодо постачання зброї просуваються вперед

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 23:48
Білий дім: Переговори КНДР та Росії щодо постачання зброї просуваються вперед - Фото
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори між Росією та Північною Кореєю щодо постачання зброї активно просуваються. Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає Reuters.

Кірбі нагадав на брифінгу 30 серпня, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Північної Кореї намагався переконати Пхеньян продати Москві артилерійські снаряди, а російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами з обіцянками розширити співпрацю.

За словами представника Білого дому, зараз США отримали розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила до Пхеньяна після візиту Шойгу.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що... КНДР продовжує розглядати питання про надання військової підтримки російським збройним силам в Україні", – сказав Кірбі, посилаючись на нову інформацію про те, що такі переговори просуваються.

Він сказав, що Північна Корея поставила до Росії ПЗРК та ракети у 2022 році, і з того часу Москва намагається придбати додаткові боєприпаси.

"Обговорення на високому рівні можуть тривати найближчими місяцями", – заявив представник Білого дому.

За словами Кірбі, у рамках потенційних угод Росія може отримати боєприпаси, які планує використати проти України. Угоди можуть також включати постачання сировини, яка допоможе російському оборонно-промисловому комплексу.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори щодо зброї з Росією і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати та не продавати зброю Росії", — заявив Кірбі.

Читайте також: Хакери з КНДР зламали найбільшого російського розробника ракет – Reuters

Наталія Медведєва
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