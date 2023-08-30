Белый дом: Переговоры КНДР и России по поставкам оружия продвигаются вперед
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что переговоры между Россией и Северной Кореей по поставкам оружия активно продвигаются. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.
Кирби напомнил на брифинге 30 августа, что министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею пытался убедить Пхеньян продать Москве артиллерийские снаряды, а российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами с обещаниями расширить сотрудничество.
По словам представителя Белого дома, сейчас США получили разведданные, указывающие на то, что еще одна группа российских чиновников отправилась в Пхеньян после визита Шойгу.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что... КНДР продолжает рассматривать вопрос об оказании военной поддержки российским вооруженным силам в Украине", – сказал Кирби, ссылаясь на новую информацию о том, что такие переговоры продвигаются.
Он сказал, что Северная Корея поставила в Россию ПЗРК и ракеты в 2022 году, и с тех пор Москва пытается приобрести дополнительные боеприпасы.
"Обсуждения на высоком уровне могут продолжиться в ближайшие месяцы", – заявил представитель Белого дома.
По словам Кирби, в рамках потенциальных сделок Россия может получить боеприпасы, которые планирует использовать против Украины. Сделки могут также включать поставки сырья, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу.
"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России", — заявил Кирби.
- В ноябре 2022 года США пообещали использовать все инструменты, чтобы помешать КНДР вооружать Россию.
- В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.
- После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.
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