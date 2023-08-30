Белый дом: Переговоры КНДР и России по поставкам оружия продвигаются вперед

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что переговоры между Россией и Северной Кореей по поставкам оружия активно продвигаются. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

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Кирби напомнил на брифинге 30 августа, что министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею пытался убедить Пхеньян продать Москве артиллерийские снаряды, а российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами с обещаниями расширить сотрудничество.

По словам представителя Белого дома, сейчас США получили разведданные, указывающие на то, что еще одна группа российских чиновников отправилась в Пхеньян после визита Шойгу.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что... КНДР продолжает рассматривать вопрос об оказании военной поддержки российским вооруженным силам в Украине", – сказал Кирби, ссылаясь на новую информацию о том, что такие переговоры продвигаются.

Он сказал, что Северная Корея поставила в Россию ПЗРК и ракеты в 2022 году, и с тех пор Москва пытается приобрести дополнительные боеприпасы.

"Обсуждения на высоком уровне могут продолжиться в ближайшие месяцы", – заявил представитель Белого дома.

По словам Кирби, в рамках потенциальных сделок Россия может получить боеприпасы, которые планирует использовать против Украины. Сделки могут также включать поставки сырья, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России", — заявил Кирби.

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